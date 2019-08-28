Американская гонщица погибла, пытаясь разогнаться до 996 км/ч

Джесси Комбс / Фото: Twitter

Американская гонщица Джесси Комбс погибла, пытаясь обновить собственный рекорд скорости. Во время заезда в пустыне Алворда в штате Орегон ее автомобиль с реактивным двигателем попал в аварию. 36-летняя спортсменка погибла на месте.

Комбс – автор двух мировых рекордов. В 2013 году она разогналась на автомобиле до 632 км/ч, а в сентябре 2016 года – до 768 км/ч. Сообщается, что сегодня она хотела достичь скорости в 996 км/ч.

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Ранее мы писали, что на ралли в Германии болельщик упал под колеса машины. Но гонщику Мадсу Эстбергу удалось избежать столкновения на скорости 150 км/ч.

Также гонка американской серии IndyCar ознаменовалась грандиозной аварией на первом круге. Авария, которая была спровоцирована действиями японского гонщика Такумы Сато, закончилась несколькими разбитыми болидами, сразу пять пилотов были отправлены в медицинский центр для обследования.

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Мы сообщали, что Себастьян Феттель сбил птицу на тренировке перед Гран-при Германии. Машина в инциденте не пострадала, а вот что случилось с птицей – не совсем ясно, она исчезла из поля зрения операторов.

Мировой рекорд скорости на велосипеде удалось установить канадцу Тодду Рейхарду.

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