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Бахрейн и Вьетнам куда-то перенесли, а сезон начнут в мае: что происходит в Формуле-1 из-за вируса

13 марта, 17:06

Елена Павлова

Хотя не факт, что коронавирус отступит к Гран-при Монако

Организаторы Формулы-1 не остановились на отмене Гран-при Австралии, которое должно было начать сезон на этих выходных. В пресс-службе Королевских гонок подтвердили, что Гран-при Бахрейна и Вьетнама, которые изначально должны были пройти с 20 по 22 марта и с 3 по 5 апреля, перенесены на неопределенную дату из-за коронавируса.

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В заявлении отмечается, что Формула-1 и ФИА сотрудничают с промоутерами в поиске подходящих дат для этапов. Также отмечается, что сезон Ф-1 планируется начать в конце мая, когда в календаре значится Гран-при Монако, однако, "учитывая возрастание риска заражения COVID-19, этот вопрос регулярно будет обсуждаться".

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Анонс Гран-при Вьетнама

Анонс Гран-при Вьетнама / Фото: Reuters

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А по словам гоночного консультанта "Ред Булл" Хельмута Марко, сезон Формулы-1 может начаться не раньше лета, а именно на Гран-при Азербайджана, который стоит в календаре с 5 по 7 июня. Ранее мы сообщали, что у участника команды Формулы-1 McLaren выявили коронавирус. Однакопресс-службы команд "Хаас" и "Макларен" пока не комментировали сообщения о возможных заболевших.

Смотрите, как представляли команды Формулы-1 в 2019 году

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отмена Формула-1 Гран-при Бахрейна автогонки

Источники: formula1.com , Чемпионат

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