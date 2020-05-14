Инсайдерский календарь Формулы-1: стартуют все-таки в Австрии и хотят успеть проехать 19 гонок

Немецкий портал Motorsport-Total, основываясь на информации из собственных источников, представил неофициальную версию календаря Формулы-1 на 2020 год. Он состоит из 19 этапов. Авторы называют календарь "идеальным сценарием". Ранее мы сообщали, что сезон в 2020 года в Формуле-1 должен стартовать в середине марта, однако Гран-при Австралии отменили из-за коронавируса – у одного из участников выявили инфекцию.
В данном варианте календаря сезон Формулы-1, как и планировалось, начнется 5 июля Гран-при Австрии. Причем Шпильберг примет сразу два этапа подряд. А вот следующий Гран-при состоится или в Великобритании, или в Германии. Это будет зависеть от ситуации с коронавирусом в этих странах и возможности для команд пересечь границы государств.
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Неофициальная версия календаря Ф-1 на сезон-2020:
5 Июля. 1 этап. Гран-при Австрии
12 июля. 2 этап. Гран-при Австрии 2
26 июля. 3 этап. Гран-при Великобритании 1 (или гонка в Хоккенхайме)
2 августа. 4 этап. Гран-при Великобритании 2 (или гонка в Хоккенхайме)
9 августа. 5 этап Гран-при Венгрии
23 августа. 6 этап. Гран-при Испании
30 августа. 7 этап. Гран-при Бельгии
6 сентября. 8 этап. Гран-при Италии
20 сентября. 9 этап. Гран-при Азербайджана
27 сентября. 10 этап. Гран-при России
4 октября. 11 этап. Гран-при Китая
11 октября. 12 этап. Гран-при Японии
25 октября. 13 этап. Гран-при США
1 ноября. 14 этап. Гран-при Мексики
8 ноября. 15 этап. Гран-при Бразилии
22 ноября. 16 этап. Гран-при Вьетнама
29 ноября. 17 этап. Гран-при Бахрейна 1
6 декабря. 18 этап Гран-при Бахрейна 2
13 декабря. 19 этап. Гран-при Абу-Даби
Мы также писали, что даже пострадавшая от вируса Испания готова принять этап Формулы-1 уже в 2020 году.
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