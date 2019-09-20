Формула-1 на год может остаться без четырехкратного чемпиона мира

Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон / Фото: AFP

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель приостановит карьеру на один год и вернется в 2021 году. Ранее мы писали, что гран-при Сингапура оказался под угрозой срыва.

Хотя гонщик и заявлял, что намерен продолжить карьеру, но неудачи немца заставляют итальянскую прессу обсуждать возможные сценарии. Сам Феттель неоднозначно прокомментировал эту ситуацию.

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"Мы не выносим такие вещи на публику. Мы поговорили, но уже ничего не изменишь. Я много лет в Формуле-1, у меня было много хороших уик-эндов, но неудачные этапы - это часть работы", – отметил гонщик.

Отмечается, что в контракте Себастьяна прописано условие, по котором он может уйти из команды. Если события действительно будут развиваться по такому сценарию, наиболее вероятной заменой Феттелю называют пилота "Рено" Даниэля Риккардо.

Напомним, что накануне гонки стало известно, что легендарный Гран-при на трассе в Монце останется в календаре "Формулы-1". Первый в истории Гран-при Италии состоялся еще в 1950 году и с тех пор проводится ежегодно.

Дизайн всех болидов Формулы-1 на сезон 2019:

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