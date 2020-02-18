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Формула-1 понесет грандиозные убытки из-за переноса Гран-при Китая

18 февраля, 15:26

Этап в Китае отменен из-за эпидемии коронавируса

/ Фото: AFP

Формула-1 потеряет около 43 миллионов долларов из-за переноса Гран-при Китая в связи с эпидемией коронавируса. Как сообщает GrandPX, после объявления о переносе китайского этапа в силу вступил протокол форс-мажорной ситуации, который приостанавливает финансовые обязательства промоутеров гонки и Формулы-1.

В случае, если этап не состоится, промоутерам не придется платить взнос за его проведение. Формула-1 лишится доходов не только от взноса, но и от телевизионных прав, а также продажи атрибутики. По подсчетам экспертов, прямые убытки гоночной серии составят около 43 миллионов долларов.

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Ранее мы писали, что легендарный автодром братьев Феррари готов принять перенесенный Гран-при Китая, но есть проблемы. Итальянская трасса не задействована в "Королевских гонках" с 2006 года.

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Напомним, в настоящее время из-за коронавируса, который уже унес жизни 1770 человек, в Китае массово отменяют спортивные мероприятия. В частности, коронавирус оставил без чемпионата мира легкоатлетов– первенство планеты в закрытом помещении, которое вскоре должно было состояться в Поднебесной, перенесли на следующий год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Формула-1 Гран-при Китая коронавирус

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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