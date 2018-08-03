Гонщик Формулы-1 Даниэль Риккардо в конце сезона сменит команду

Сегодня, 15:59

Австралиец сменит "Ред Булл" на "Рено"

Даниэль Риккардо. Фото AFP
Даниэль Риккардо. Фото AFP

Президент "Рено Спорт" Жером Стролл подтвердил подписание двухлетнего контракта с гонщиком Даниэлем Риккардо из Австралии, выступающим в команде Формулы- "Ред Булл". Пилот покинет свою нынешнюю команду по истечении контракта.

"Рено" принял решение вернуться в Формулу-1 для того, чтобы бороться за титул чемпиона мира. Подписание контракта с Даниэлем Риккардо – уникальная для нас возможность добиться цели, и упустить этот шанс было просто нельзя.

Мы рады приветствовать Даниэля в команде "Рено", которая хоть и находится пока в процессе становления, но мотивирована более, чем когда-либо", – сказал Стролл.

Риккардо выступал за "Ред Булл" с 2014 года. За это время он семь раз становился победителем гонки, 29 раз поднимался на подиум. За свою карьеру в Формуле-1 австралиец набрал 934 очка. В текущем сезоне Риккардо занимает пятое место в личном зачете после 12 этапов.

Ранее мы писали, что знаменитый гонщик Формулы-1 находится в критическом состоянии после пересадки легкого. Ники Лауда пережил серьезную аварию во время гонки в 1976 году, последствия которой сказываются и сейчас.

Также мы писали, что девушка чемпиона Формулы-1 сфотографировалась полностью обнаженной. Бриттни Уорд часто снимается для глянцевых журналов.

Кстати, накануне предыдущего Гран-при в Германии Льюис Хэмилтон подписал еще на два года контракт с "Мерседесом".

Ранее мы писали, что в Формуле-1 планируют изменить систему начисления очков. Команды обсуждают возможность начислять очки, начиная с 20-й позиции.
рено, Формула-1, Ред Булл, Даниэль Риккардо

Вы сейчас просматриваете новость "Гонщик Формулы-1 Даниэль Риккардо в конце сезона сменит команду". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Формула 1

Ники Лауда. Фото AFP

Знаменитый гонщик Формулы-1 находится в критическом состоянии после пересадки легкого

Сегодня, 11:23

Ники Лауда пережил серьезную аварию во время гонки в 1976 году, последствия которой сказываются и сейчас

Формула 1

Фото Instagram

Девушка чемпиона Формулы-1 сфотографировалась полностью обнаженной

31 Июля, 15:34

Бриттни Уорд часто снимается для глянцевых журналов
Загрузка...

Формула 1

Очередной трофей Хэмилтона. Фото AFP

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

29 Июля, 19:58

В общем зачете чемпион оторвался от Феттеля на 24 очка

Формула 1

Фото AFP

Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Венгрии

28 Июля, 17:43

Дождь внес коррективы в итоговое положение пилотов на старте завтрашней гонки

Формула 1

Коринна Шумахер. Фото AFP

Супруга Михаэля Шумахера приобрела роскошную виллу у президента "Реала"

24 Июля, 16:30

Особняк включает в себя два бассейна, вертолетную площадку и красивый вид на море

Формула 1

Итоги Гран-при Германии: "мокрый" дубль "Мерседеса" и извинения от Феттеля

22 Июля, 20:41

Хэмилтон провалил квалификацию, но отыгрался в гонке
Загрузка...