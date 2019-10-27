Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики в Формуле-1

В следующей гонке британец может оформить шестой титул в "Королевских гонках"

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Британский гонщик команды Формулы-1 "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики. Пятикратный чемпион мира был в квалификации четвертым, но на стартовой решетке занимал третью строчку – победителя квалификации Макса Ферстаппена из "Ред Булл" лишили трех мест за то, что он не отреагировал на желтые флаги. На 45-м круге Хэмилтон захватил лидерство в гонке и больше его никому не отдавал. В США Хэмилтон может оформить очередной чемпионский титул.

Вторым к финишу пришел пилот "Феррари" Себастьян Феттель, а третью строчку занял Валттери Боттас ("Мерседес"). Проштрафившийся Ферстаппен, к слову, финишировал шестым. Напомним, ранее "Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

Гран-при Мексики:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 71 круг

2. Себастьян Феттель ("Феррари") +1,766

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +3,553

4. Шарль Леклер ("Феррари") +6,36

5. Алекс Албон ("Ред Булл") +21,399

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.08,807

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7. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1.13,819

8. Даниэль Риккардо ("Рено") +1.14,924

9. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг

10.Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг

11. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг

12. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1 круг

13. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +1 круг

14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг

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15. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2 круга

16. Джордж Расселл ("Уильямс") +2 круга

17. Ромен Грожан ("Хаас") +2 круга

18. Роберт Кубица ("Уильямс") +2 круга

Сошли:

Кими Райкконен ("Альфа Ромео")

Ландо Норрис ("Макларен")

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