Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики в Формуле-1

Британский гонщик команды Формулы-1 "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики. Пятикратный чемпион мира был в квалификации четвертым, но на стартовой решетке занимал третью строчку – победителя квалификации Макса Ферстаппена из "Ред Булл" лишили трех мест за то, что он не отреагировал на желтые флаги. На 45-м круге Хэмилтон захватил лидерство в гонке и больше его никому не отдавал. В США Хэмилтон может оформить очередной чемпионский титул.
Вторым к финишу пришел пилот "Феррари" Себастьян Феттель, а третью строчку занял Валттери Боттас ("Мерседес"). Проштрафившийся Ферстаппен, к слову, финишировал шестым. Напомним, ранее "Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.
Гран-при Мексики:
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 71 круг
2. Себастьян Феттель ("Феррари") +1,766
3. Валттери Боттас ("Мерседес") +3,553
4. Шарль Леклер ("Феррари") +6,36
5. Алекс Албон ("Ред Булл") +21,399
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.08,807
7. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1.13,819
8. Даниэль Риккардо ("Рено") +1.14,924
9. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг
10.Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг
11. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг
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12. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1 круг
13. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +1 круг
14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг
15. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2 круга
16. Джордж Расселл ("Уильямс") +2 круга
17. Ромен Грожан ("Хаас") +2 круга
18. Роберт Кубица ("Уильямс") +2 круга
Сошли:
Кими Райкконен ("Альфа Ромео")
Ландо Норрис ("Макларен")
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