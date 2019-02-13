Лидер Формулы-1 последних лет показал обновленный болид
Немецкая команда решила не вносить кардинальных изменений в раскраску болида
Сегодня команда Формулы-1 "Мерседес" провела презентацию своего нового болида W10. Немецкая команда не стала менять радикальным образом раскраску машины. Напомним, что "Мерседес" выигрывал все чемпионские титулы с 2014 года и рассчитывает завоевать шестое чемпионство подряд.
Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что его команде нужно со всей серьезностью подойти к новому сезону. По его словам, пять подряд чемпионских титулов не должны расслаблять.
"Новый сезон станет испытанием для всех нас", – цитирует F1i Вольффа. – "Правила существенно изменились. Мы должны начать с нуля и снова проявить себя. Сезон начнется с нулем очков, поэтому ничего не воспринимается как должное. У нас нет ощущения, что мы впереди всех. Каждая команда после смены регламента может претендовать на титул. И мы видим в этом угрозу."
Ранее новые болиды презентовали следующие команды:
Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд.
Напомним, что в будущем в Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке. Сейчас болиды размещаются на расстоянии восьми метров друг от друга. Расстояние могут уменьшить ради более плотной борьбы на стартовых метрах.
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