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Лидер Формулы-1 последних лет показал обновленный болид

Сегодня, 19:08

Немецкая команда решила не вносить кардинальных изменений в раскраску болида

Фото: Twitter
Лидер Формулы-1 последних лет показал обновленный болид //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/44e/877/5c644e8775f23.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/44e/877/5c644e8775f23.jpg Формула 1 Немецкая команда решила не вносить кардинальных изменений в раскраску болида

Сегодня команда Формулы-1 "Мерседес" провела презентацию своего нового болида W10. Немецкая команда не стала менять радикальным образом раскраску машины. Напомним, что "Мерседес" выигрывал все чемпионские титулы с 2014 года и рассчитывает завоевать шестое чемпионство подряд.

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что его команде нужно со всей серьезностью подойти к новому сезону. По его словам, пять подряд чемпионских титулов не должны расслаблять.

"Новый сезон станет испытанием для всех нас", – цитирует F1i Вольффа. – "Правила существенно изменились. Мы должны начать с нуля и снова проявить себя. Сезон начнется с нулем очков, поэтому ничего не воспринимается как должное. У нас нет ощущения, что мы впереди всех. Каждая команда после смены регламента может претендовать на титул. И мы видим в этом угрозу."

Ранее новые болиды презентовали следующие команды:

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд.

Напомним, что в будущем в Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке. Сейчас болиды размещаются на расстоянии восьми метров друг от друга. Расстояние могут уменьшить ради более плотной борьбы на стартовых метрах.

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Тег Мерседес, Формула-1

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СЭ

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