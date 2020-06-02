Мучения автоспорта: командам Формулы-1 не хватает запчастей, но есть календарь на часть сезона

Сразу два этапа Королевских гонок пройдут в Австрии, где многие болиды получали повреждения

Представители ряда команд Формулы-1 опасаются, что им может не хватить запасных частей на старте сезона, когда участники чемпионата мира должны будут проехать шесть гонок за семь недель. Об этом сообщает портал RaceFans. Ранее мы писали, что сезон в 2020 года в Формуле-1 должен стартовать в середине марта, однако Гран-при Австралии отменили из-за коронавируса – у одного из участников выявили инфекцию.

Старт чемпионата запланирован на 5 июля в Австрии. На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа, а гонка 12 июля получила название Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа в Великобритании и еще один в Испании. Команды опасаются нехватки запчастей из-за возможных инцидентов на трассе.

Читайте также: Не хотите купить команду Формулы-1? Одна из самых старейших "конюшен" борется за выживание

Реклама

У гоночных "конюшен" не было времени подготовить достаточное количество деталей перед стартом чемпионата, так как фабрики во время карантина были закрыты. Проблема может быть усугублена тем фактом, что сразу два этапа пройдет в Австрии. А в прошлые сезоны многие автомобили получали там повреждения из-за слишком высоких бордюров. Вероятность аварий увеличится, если Ф-1 примет решение внедрить дополнительные квалификационные гонки.

Лишь одна команда из десяти, с которыми связывались журналисты RaceFans, заявила, что успеет подготовить необходимое количество запчастей на старт сезона независимо от сценария проведения гонок.

Официальный календарь первых восьми гонок Ф-1 в 2020 году

Реклама

5 июля - Гран-при Австрии

12 июля – Гран-при Штирии

26 июля - Гран-при Венгрии

2 августа - Гран-при Великобитания

9 августа - Гран-при по случаю 70-летия Формулы 1

16 августа – Гран-при Испании

30 августа – Гран-при Бельгии

6 сентября – Гран-при Италии

Ранее мы давали инсайдерский календарь Формулы-1 – стартуют в Австрии и хотят успеть проехать 19 этапов.

Смотрите, как Кими Райкконен готовился к старту сезона в Формуле-1

Кими Райкконен готовится к новому сезону Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама