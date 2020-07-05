Пилоты Формулы-1 не собираются становиться на колено в знак борьбы с расизмом перед гонкой в Австрии

Сегодня в 16:00 начнется первая гонка Формулы-1 в сезоне 2020 года. Как мы вчера писали, Боттас выиграл у Хэмилтона квалификацию первого Гран-при Формулы-1. Перед стартом пилоты собираются выразить поддержку движению против расизма и дискриминации Black Lives Matter.

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Было предложение, чтобы спортсмены стали на одно колено в знак солидарности, однако не все посчитали это уместным. В частности, шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сказал, что его коллеги могут выразить позицию своими способами, которые посчитают приемлемыми. Напомним, Хэмилтон выиграл в Австрии свободные заезды.

Более детально о том, почему не все будут становиться на одно колено, высказался австралийский пилот "Рено" Даниэль Риккардо, сообщает tribuna.com со ссылкой на ESPN:

"Все мы на 100% выступаем против расизма и поддерживаем движение Black Lives Matter. Сложность лишь в том, как данный жест будет восприниматься в разных странах: существует тонкая грань восприятия жеста людьми разных национальностей. Так что каждый сделает то, что сочтет уместным. Никого не будут судить или критиковать за то, что он поступил определенным образом или не встал на одно колено. Вероятно, мы выразим нашу поддержку все вместе, а затем некоторые из нас сделают дополнительный жест".

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