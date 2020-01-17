Последний этап "Дакара"-2020 сократили из-за строительства трубопровода, но есть, где теряться

Маршрут заключительного спецучастка ралли урезали более чем в два раза — с 374 км до 166 км

"Дакар"-2020 / Фото: Reuters

Реклама

17 января в Саудовской Аравии пройдет последний, 12 этап, ралли-марафона "Дакар"-2020. К сожалению, организаторы многодневной гонки были вынуждены сократить его маршрут более чем в два раза — с 374 км до 166 км. Мы уже рассказывали, как прошел предпоследний день в песках "Дакара": рывок рекордсмена и старого чемпиона.

Дело в том, что на первоначально запланированном маршруте ведутся работы по строительству трубопровода в сторону местных газовых и нефтяных месторождений. Тем не менее, организаторы гонки заверили, что в программе маршрута двенадцатого этапа оставили самые сложные участки.

Читайте также: Чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо попал в серьезную аварию на "Дакаре", этап остановили

"Нам пришлось изменить первоначальный маршрут этапа, но те участки, что остались — самые сложные для навигации. Уверен, что гонщики могут заблудиться. Они легко могут потерять 5-10 минут. Завтра многое может случиться", — сказал руководитель "Дакара" Давид Кастера.

Ранее мы писали, что произошла первая смерть на "Дакаре"-2020: у португальского мотоциклиста после падения остановилось сердце.

Паулу Гонсалвеш погиб во время "Дакар"-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама