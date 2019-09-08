Позор в квалификации и победа на радость болельщикам: итоги Гран-при Формулы-1 в Италии

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Гран-при Италии Формулы-1 – домашняя гонка для "Феррари". При большом желании парни в красном могут доехать до Монцы из родной базы за каких-то два часа. Для многих сотрудников этот этап – единственная возможность увидеть их творение в "боевых" условиях. Учитывая это и общенациональный культ "Феррари", вопросов касательно мотивации у Скудерии не возникало. Парни из Маранелло, к тому же, вернулись домой в приподнятом духе – Шарль Леклер в Бельгии добыл свою первую победу, и, судя по настроению, был готов закрепить успех. Основания для этого были веские – дома "Феррари" обновили силовую установку, добавив "под капот" еще несколько десятков лошадей.

Квалификация. В скором времени лошади дали о себе знать: и в пятничные, и в субботние тренировки протокол возглавляли пилоты "Феррари". Так, сначала Леклер выжал из болида все, что было возможно выжать, а затем Феттель показал быстрый мастер-класс для всех желающих. Все-таки, если дать четырехкратному чемпиону мира быструю машину, плохого не случится. Бывший "пилот в красном", Айсмен Кими Райкконен разбил свою Альфу, из-за чего ему пришлось менять силовую установку и КПП – а это старт с пит-лейн.

Яркий момент произошел в конце квалификационных заездов. Одной из особенностей Монцы является возможность весьма успешно использовать "слип-стрим": воздушный мешок позади впереди идущего болида, который уменьшает сопротивление машины. В Италии в слип-стриме возможно отыграть до четырех десятых секунды – слишком большое преимущество, чтобы просто так подарить его сопернику. Именно поэтому в третьем сегменте квалификации возникла самая настоящая пробка – никто не спешил выходить на быстрый круг, чтобы не создать хороших условий другим. Покатавшись хаотичным паровозиком, пилоты так и не успели финишировать до конца сессии. Сайнс, Стролл и Хюлкенбрег, ехавшие впереди всех, даже получили предупреждения за "слишком медленную езду". Тото Вольфф, босс "Мерседеса", назвал эту ситуацию позорной, заявив, что подобное смешно даже для младших серий.

Поул-позицию в сумбурной и неспешной борьбе занял Шарль Леклер – второй подряд и четвертый в карьере поул для монегаска. Что интересно, "Феррари" рассчитывала на Феттеля. Молодой пилот использовал воздушный мешок позади напарника, а затем должен был поменяться с ним местами. Из-за тянучки впереди пилоты Скудерии банально не успели выполнить задуманное. Так Леклер и остался на поуле: смущенный, но довольный. За ним стартовали Хэмилтон и Боттас, Феттель начинал лишь четвертым. Третий ряд достался пилотам "Рено": Риккардо и Хюлкенберг свою субботу отработали на максимум.

Гонка. Леклер, несмотря на все попытки пилотов "Мерседес", отстоял лидерство и начал увеличивать разрыв. Перес допустил контакт с Ферстаппеном, из-за чего тому пришлось уходить на ранний пит-стоп: сломался носовой обтекатель.

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Шесть кругов спустя новый "нос" понадобился уже Феттелю. Во время маневра Себастьян не справился с управлением и вылетел за пределы трассы. Выезжая обратно, немец не заметил Стролла, и допустил контакт, от которого канадца развернуло. Согласно кармическому процессу, больше пострадал сам Феттель – ему пришлось заезжать на пит-стоп и быстрый ремонт. Как будто этого было мало, Себ вдобавок получил 10 секунд штрафной остановки. Стролл, обиженный на соперника, потерял хладнокровие и выдавил с трассы Гасли. Стюарды не оставили выходку безнаказанной: молодой пилот был обязан проехать по пит-лейн.

На 23-м круге Хэмилтон таки добрался до Леклера – и попытался его атаковать. Лидер отстоял позицию, но сделал это грязно, выдавив Хэма за пределы трассы. В этот раз монегаск отделался предупреждением.

На 28-м круге "Макларен" поразил "синдром Хаас": команда на пит-стопе забыла закрепить Сайнсу переднее правое колесо, из-за чего испанец сошел с дистанции. Объявили виртуальный режим безопасности. Как только он закончился, сошел Квят: подвела силовая установка.

Гонку в Италии на радость местным выиграл Шарль Леклер – вторая победа подряд. Для "Феррари" это триумф со знаком минус: Феттель финишировал 13-м. "Серебро" досталось Боттасу, Хэмилтон довольствовался третьей позицией. Через две недели Формула-1 приедет в Сингапур.

Зачет гонщиков:

Напомним, что накануне гонки стало известно, что легендарный Гран-при на трассе в Монце останется в календаре "Формулы-1". Первый в истории Гран-при Италии состоялся еще в 1950 году и с тех пор проводится ежегодно.

Дизайн всех болидов "Формулы-1" на сезон 2019

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