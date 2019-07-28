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Результаты Гран-при Германии могут пересмотреть: гонщикам "шьют" две статьи

28 июля, 19:32

Райкконен и Джовинацци могут быть дисквалифицированы. Это позволит Хэмилтону попасть в очковую зону

Кими Райкконен
Кими Райкконен. Фото: AFP

Гонщики команды "Альфа Ромео" Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оказались под расследованием после финиша воскресного Гран-при Германии Формулы-1, завершившегося победой Макса Ферстаппена, а также фиаско Льюиса Хэмилтона, оказавшегося за пределами зачетной десятки. О грядущем пересмотре итогов гонки сообщил технический делегат Формулы-1 Джо Бауэр.

"Были проверены стартовые данные с машин №7 и №99. Эти данные не соответствуют Статье 27.1 спортивного регламента Формулы-1 2019 года и Статье 9 технического регламента Формулы-1 2019 года. Я передаю рассмотрение этой ситуации стюардам", – гласит заявление Бауэра.

Статья 27.1 гласит, что гонщик должен управлять машиной самостоятельно, без чьей-либо помощи. Соответственно, вероятно, Райкконен и Джовинацци получали не предусмотренные регламентом инструкции перед стартом гонки.

Финн и итальянец заняли в гонке седьмое и восьмое места. Если они будут дисквалифицированы, то Льюис Хэмилтон займет девятое место, а Роберт Кубица станет десятым и принесет "Уильямсу" первые очки в сезоне.

Как сообщалось ранее, Себастьян Феттель сбил птицу на тренировке перед Гран-при Германии. Машина в инциденте не пострадала, а вот что случилось с птицей не совсем ясно, она исчезла из поля зрения операторов.

Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро, причем примерно пятая часть этой суммы - это поступления от спонсорских контрактов.

Как выглядят болиды Формулы-1 в чемпионате 2019 года

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Тег Формула-1, Кими Райкконен, Альфа Ромео

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Championat.ru

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