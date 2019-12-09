Россияне радуются, что решение ВАДА не угрожает проведению этапа Формулы-1 в Сочи

Контракт "Королевских гонок" с автодромом в России действителен до 2025 года

Формула-1 в Сочи пока остается

Продолжают появляться реакции на решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от участия в больших международных соревнованиях на четыре года. В понедельник одной из немногих радостных новостей для россиян стало известие о том, что гонку Формулы-1 в Сочи у них не отберут.

Организаторы российского этапа Формулы-1 заверили, что решение принять рекомендации исполкома ВАДА об антироссийских санкциях не повлияют на проведение Гран-при в Сочи.

Интересно, что бывший президент "Локомотива" считает, что Россию наказали сильнее, чем нацистскую Германию.

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"Контракт на проведение российского этапа подписан в 2010 году – задолго до расследуемых ВАДА обстоятельств и действует до 2025 года. Гран-при России 2020 года включен в международный спортивный календарь FIA на следующий год. Даже если после апелляции формулировки ВАДА по вопросам отзыва проведения крупного мероприятия останутся прежними и будут относиться к Гран-при России Формулы-1, отсутствует юридическая и техническая возможность вывода и переназначения российского Гран-при в другую страну. Мы уверены в том, что Гран-при России в 2020-м и последующих годах состоится", – бодро заявили в пресс-службе "Сочи Автодрома".

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