Штраф Себастьяна Феттеля в Канаде остался в силе

Гонщик был лишен победы из-за блокировки Хэмилтона

Хэмилтон и Феттель. Фото: AFP

Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение оставить в силе штраф, который лишил пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля победы в Гран-при Формулы-1 в Канаде.

Напомним, немецкий гонщик был наказан штрафом в пять секунд за небезопасное возвращение на трассу после ошибки на трассе в Монреале. Феттель преградил дорогу представителю "Мерседеса" Льюису Хэмилтону. По итогам той гонки Феттель одержал победу, но из-за штрафа был вынужден уступить первое место Хэмилтону.

"Нет никаких новых существенных и значимых деталей, которые были бы недоступны во время гонки. Таким образом, менять не будут", – заявил источник в FIA.

Хэмилтон останется первым в итоговой классификации Гран-при Канады, Феттель – вторым.

Ранее ситуацию в Монреале прокомментировал Ральф Шумахер: "В мое время за такой инцидент штрафа бы не было".

Смотрите на болиды, на которых команды гоняются в 2019 году:

Напомним, болид "Феррари" 2002 года, на котором выступал Михаэль Шумахер, будет продан на аукционе. Мероприятие состоится 30 ноября в Абу-Даби перед заключительным Гран-при нынешнего сезона.

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