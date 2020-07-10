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Сильный дождь и грозы могут "смыть" этап Формулы-1: команды в спешке ищут решения

10 июля, 15:15

Елена Павлова Елена Павлова

В субботу и воскресенье утром гонщики могут не выйти на старт

Формула-1 провела в этом сезоне, только один этап в Австрии, который 5 июля выиграл пилот "Мерседес" Валттери Боттас. А тут уже вторая гонка оказалось в затруднительной ситуации. Так, гоночная дирекция Гран-при Штирии, которое пройдет там же, в австрийском Шпильберге, предупредила команды чемпионата о возможных изменениях в расписании уикенда. Об этом рассказал гоночный директор "Макларена" Андреас Зайдль.

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В субботу ожидаются сильные дожди, которые могут привести к отмене третьей практики и квалификации. Соответственно, большую важность приобретает вторая пятничная тренировка — теоретически стартовая решетка может быть сформирована по ее итогам.

"Есть несколько аспектов, которые мы учитываем в сегодняшнем плане работы. Погода играет важную роль, и мы уже получили предварительное предупреждение от гоночного директора, что существует риск, что завтра не будет сессий из-за гроз и сильного дождя. В таком случае квалификация пройдет утром в воскресенье, а при наихудшем раскладе, если и там погода будет плохой, итоги второй тренировки могут быть засчитаны как квалификационный результат. Мы должны отслеживать это", — приводит слова Зайдля GPBlog.

Ранее мы сообщали, что пилоты Формулы-1 не стали на колено в знак борьбы с расизмом перед гонкой в Австрии.

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дожди Формула-1 Макларен квалификация Гран-при Австрии автогонки

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