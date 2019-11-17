Скандал в Формуле-1: чемпиона лишили места на подиуме Гран-при Бразилии

Штраф, полученный уже после гонки, отбросил Льюиса Хэмилтона с третьего места на седьмое

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, занявший третью строчку на воскресном Гран-при Бразилии, лишен места на подиуме. Рассмотрев обстоятельства инцидента на последнем круге гонки, когда Льюис Хэмилтон и Александер Элбон столкнулись в борьбе за вторую позицию, стюарды Гран При Бразилии признали вину британского гонщика.

Таким образом Хэмилтон оштрафован двумя штрафными баллами и прибавкой пяти секунд к своему результату, а следовательно в итоговом протоколе гонки он опустился на седьмое место. А его третья строчка досталась пилоту "Макларена" Карлосу Сайнсу.

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Впрочем, стюарды продолжают рассматривать действия еще шести гонщиков, использовавших на Гран-при Бразилии регулируемое заднее антикрыло в режиме желтых флагов. Среди этих пилотов и Карлос Сайнс, так что испанец еще рискует потерять подиум, полученный после штрафа Льюиса Хэмилтона. В этом случае на третье место поднимется Кими Райкконен (он не входит в число тех, кто может быть оштрафован).

Хэмилтон рано радовался подиуму. Фото – Reuters

Более того – потенциальный 5-секундный штраф отбросит Сайнса за пределы первой десятки.

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Как мы писали ранее, победителем гонки в Сан-Паулу стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, второе место досталось гонщику "Торо Россо" Пьеру Гасли.

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