Старичок Петерансель еще дает жару: рекордсмен "Дакара" выиграл четвертый этап

Рекордсмен по победам на "Дакаре" – его 13-кратный чемпион француз Стефан Петерансель выиграл четвертый спецучасток ралли-марафона-2020 в Саудовской Аравии в категории автомобили. Вторым к финишу пришел прошлогодний победитель "Дакара" Нассер Аль-Аттия. Ранее мы писали, что на третьем этапе "Дакара"-2020 разбился мотоциклист.
Лидерство в общем зачете сохранил Карлос Сайнс, который финишировал третьим. Он опережает Аль-Аттию менее чем на три минуты, и если бы не вчерашний трехминутный штраф, катарец уже мог бы быть лидером гонки. Петерансель держится третьим. Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо финишировал сегодня десятым, в 26 минутах позади французского экипажа. Мы уже сообщали, что впервые в Саудовской Аравии стартует самое экстремальное ралли "Дакар".
Общий зачет в категории автомобилей после 4-го этапа
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
Карлос Сайнс
|Mini
|2
Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|03:03
|3
Стефан Петерансель
|Mini
|11:42
|4
Язид Аль-Раджи
|Toyota
|23:10
|5
Орландо Терранова
|Mini
|23:13
|6
Матье Серрадори
|Century
|26:55
|7
Жиньель де Вильерс
|Toyota
|34:40
|8
Бернхард тен Бринке
|Toyota
|44:40
|9
Мартин Прокоп
|Ford
|1:09:41
|10
Ясир Сейдан
|Mini
|1:30:25
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Быстрейшим из мотоциклистов был англичанин Сэм Сандерленд. Однако после финиша он был оштрафован за превышение скорости на участке с ограничением в районе 200-го километра этапа. В итоге победу отдали чилийцу Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. А лидирует американец Рики Брабек.
Общий зачет в категории мотоциклов после 4-го этапа
|Пилот
|Мотоцикл
|Отставание
|1
Рики Брабек
|Honda
|2
Кевин Бенавидес
|Honda
|02:30
|3
Хосе Игнасио Корнехо Флоримо
|Honda
|08:31
|4
Тоби Прайс
|KTM
|12:09
|5
|Пабло Кинтанилья
|Husqvarna
|17:52
Чилиец Игнасио Касале выиграл на этапе в классе квадроциклов и сохранил лидерство в общем зачете.
|Поз.
|Пилот
|Квадроцикл
|Отставание
|1
|Игнасио Касале
|Yamaha
|2
|Джовани Энрико
|Yamaha
|01:24
|3
|Симон Витсе
|Yamaha
|03:22
|4
|Рафал Соник
|Yamaha
|12:39
|5
|Мануэль Андухар
|Yamaha
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