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Старичок Петерансель еще дает жару: рекордсмен "Дакара" выиграл четвертый этап

8 января, 16:46

Победитель у мотоциклистов сменился после финиша из-за штрафа

Четвертый этап "Дакара"-2020

Четвертый этап "Дакара"-2020 / Фото: Reuters

Рекордсмен по победам на "Дакаре" – его 13-кратный чемпион француз Стефан Петерансель выиграл четвертый спецучасток ралли-марафона-2020 в Саудовской Аравии в категории автомобили. Вторым к финишу пришел прошлогодний победитель "Дакара" Нассер Аль-Аттия. Ранее мы писали, что на третьем этапе "Дакара"-2020 разбился мотоциклист.

Лидерство в общем зачете сохранил Карлос Сайнс, который финишировал третьим. Он опережает Аль-Аттию менее чем на три минуты, и если бы не вчерашний трехминутный штраф, катарец уже мог бы быть лидером гонки. Петерансель держится третьим. Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо финишировал сегодня десятым, в 26 минутах позади французского экипажа. Мы уже сообщали, что впервые в Саудовской Аравии стартует самое экстремальное ралли "Дакар".

Общий зачет в категории автомобилей после 4-го этапа

ЭкипажАвтомобильОтставание
1

Spain Карлос Сайнс

Mini
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

Toyota03:03
3

France Стефан Петерансель

Mini11:42
4

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

Toyota23:10
5

Argentina Орландо Терранова

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Mini23:13
6

France Матье Серрадори

Century26:55
7

South Africa Жиньель де Вильерс

Toyota34:40
8

Netherlands Бернхард тен Бринке

Toyota44:40
9

Czech Republic Мартин Прокоп

Ford1:09:41
10

Saudi Arabia Ясир Сейдан

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Быстрейшим из мотоциклистов был англичанин Сэм Сандерленд. Однако после финиша он был оштрафован за превышение скорости на участке с ограничением в районе 200-го километра этапа. В итоге победу отдали чилийцу Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. А лидирует американец Рики Брабек.

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Общий зачет в категории мотоциклов после 4-го этапа

ПилотМотоциклОтставание
1

United States Рики Брабек

Honda
2

Argentina Кевин Бенавидес

Honda02:30
3

Chile Хосе Игнасио Корнехо Флоримо

Honda08:31
4

Australia Тоби Прайс

KTM12:09
5Chile Пабло КинтанильяHusqvarna17:52

Чилиец Игнасио Касале выиграл на этапе в классе квадроциклов и сохранил лидерство в общем зачете.

Поз.ПилотКвадроциклОтставание
1Чили Игнасио КасалеYamaha
2Чили Джовани ЭнрикоYamaha01:24
3Франция Симон ВитсеYamaha03:22
4Poland Рафал СоникYamaha12:39
5Аргентина Мануэль АндухарYamaha

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ралли автоспорт Дакар ралли Дакар Карлос Сайнс Стефан Петерансель Нассер Аль-Аттия

Источник: motorsport.com

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