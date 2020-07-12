Сумасшедшая гонка Формулы-1: пилоты "Феррари" уничтожили друг друга, а выиграл Хэмилтон

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа Формулы-1 в сезоне-2020 – австрийского Гран-при Штирии. Действующий чемпион мира легко защитил свое первое место на стартовой решетке, а затем нарастил и удержал преимущество, добыв свою первую викторию в нынешнем сезоне.
Читайте также: Венгрия пригрозила тюремным заключением участникам Гран-при Формулы-1: стали известны детали
Вторым на автодроме в Шпильберге финишировал напарник Льюиса Хэмилтона – Валттери Боттас. Третьим стал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который под финиш не сумел сдержать атаки финна на более свежих шинах.
При этом Боттас сохранил лидерство в личном зачете, опережая Хэмилтона на шесть очков. В Кубке конструкторов лидирует их "Мерседес", более чем в два раза опережая ближайших преследователей – "Макларен".
Читайте также: Камбэк года! Легендарный испанец Фернандо Алонсо возвращается в Формулу-1
Отметим, что старт Гран-при Штирии ознаменовался настоящей драмой для пилотов "Феррари" Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля. Уже в самом начале гонки, на первом круге, они столкнулись друг с другом, и повреждения, полученные в аварии, привели к сходу обоих участников инцидента.
В третьем повороте монегаск попытался атаковать Феттеля по внутреннему радиусу, Себастьян сместился в сторону Шарля, автомобили соприкоснулись, в результате машина последнего взлетела над трассой. Леклер повредил днище и переднее антикрыло и снес заднее антикрыло на болиде Феттеля.
Позже Шарль признал свою вину и извинился перед напарником, который, в свою очередь, заявил, что не понял, зачем было атаковать в том моменте.
Формула-1. Общий зачет
- 1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 43 очка
- 2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 37 очков
- 3. Ландо Норрис ("Макларен") – 26 очков
- 4. Шарль Леклер ("Феррари") – 18 очков
- 5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – 16 очков
- 6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 15 очков
- 7. Карлос Сайнс ("Макларен") – 13 очков
- 8. Александер Албон ("Ред Булл") – 12 очков
- 9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 6 очков
- 10. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 6 очков
- 11. Даниэль Риккардо ("Рено") – 4 очка
- 12. Эстебан Окон ("Рено") – 4 очка
- 13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 2 очка
- 14. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1 очко
- 15. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1 очко
- 16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 0 очков
- 17. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 0 очков
- 18. Ромен Грожан ("Хаас") – 0 очков
- 19. Джордж Расселл ("Уильямс") – 0 очков
- 20. Николас Латифи ("Уильямс") – 0 очков
Кубок конструкторов
- 1. "Мерседес" – 80 очков
- 2. "Макларен" – 39 очков
- 3. "Рейсинг Пойнт" – 22 очка
- 4. "Феррари" – 19 очков
- 5. "Ред Булл" – 17 очков
- 6. "Рено" – 8 очков
- 7. "Альфа Таури" – 7 очков
- 8. "Альфа Ромео" – 2 очка
- 9. "Хаас" – 0 очков
- 10. "Уильямс" – 0 очков
Напомним, накануне Хэмилтон выиграл экстремальную квалификацию Формулы-1. "Невозможно было рассмотреть, куда едешь", – признался британец, показавший лучшее время под дождем.
Смотреть гонки Формулы-1 можно на сайте Oll.tv
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк