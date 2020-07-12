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Сумасшедшая гонка Формулы-1: пилоты "Феррари" уничтожили друг друга, а выиграл Хэмилтон

12 июля, 19:41

Олег Люлька Олег Люлька

Видео, результаты и другие подробности скандального этапа "королевских гонок" в Австрии

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа Формулы-1 в сезоне-2020 – австрийского Гран-при Штирии. Действующий чемпион мира легко защитил свое первое место на стартовой решетке, а затем нарастил и удержал преимущество, добыв свою первую викторию в нынешнем сезоне.

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Вторым на автодроме в Шпильберге финишировал напарник Льюиса Хэмилтона – Валттери Боттас. Третьим стал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который под финиш не сумел сдержать атаки финна на более свежих шинах.

При этом Боттас сохранил лидерство в личном зачете, опережая Хэмилтона на шесть очков. В Кубке конструкторов лидирует их "Мерседес", более чем в два раза опережая ближайших преследователей – "Макларен".

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Отметим, что старт Гран-при Штирии ознаменовался настоящей драмой для пилотов "Феррари" Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля. Уже в самом начале гонки, на первом круге, они столкнулись друг с другом, и повреждения, полученные в аварии, привели к сходу обоих участников инцидента.

В третьем повороте монегаск попытался атаковать Феттеля по внутреннему радиусу, Себастьян сместился в сторону Шарля, автомобили соприкоснулись, в результате машина последнего взлетела над трассой. Леклер повредил днище и переднее антикрыло и снес заднее антикрыло на болиде Феттеля.

Позже Шарль признал свою вину и извинился перед напарником, который, в свою очередь, заявил, что не понял, зачем было атаковать в том моменте.

Формула-1. Общий зачет

  • 1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 43 очка
  • 2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 37 очков
  • 3. Ландо Норрис ("Макларен") – 26 очков
  • 4. Шарль Леклер ("Феррари") – 18 очков
  • 5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – 16 очков
  • 6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 15 очков
  • 7. Карлос Сайнс ("Макларен") – 13 очков
  • 8. Александер Албон ("Ред Булл") – 12 очков
  • 9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 6 очков
  • 10. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 6 очков
  • 11. Даниэль Риккардо ("Рено") – 4 очка
  • 12. Эстебан Окон ("Рено") – 4 очка
  • 13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 2 очка
  • 14. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1 очко
  • 15. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1 очко
  • 16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 0 очков
  • 17. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 0 очков
  • 18. Ромен Грожан ("Хаас") – 0 очков
  • 19. Джордж Расселл ("Уильямс") – 0 очков
  • 20. Николас Латифи ("Уильямс") – 0 очков
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Кубок конструкторов

  • 1. "Мерседес" – 80 очков
  • 2. "Макларен" – 39 очков
  • 3. "Рейсинг Пойнт" – 22 очка
  • 4. "Феррари" – 19 очков
  • 5. "Ред Булл" – 17 очков
  • 6. "Рено" – 8 очков
  • 7. "Альфа Таури" – 7 очков
  • 8. "Альфа Ромео" – 2 очка
  • 9. "Хаас" – 0 очков
  • 10. "Уильямс" – 0 очков

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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Напомним, накануне Хэмилтон выиграл экстремальную квалификацию Формулы-1. "Невозможно было рассмотреть, куда едешь", – признался британец, показавший лучшее время под дождем.

Смотреть гонки Формулы-1 можно на сайте Oll.tv

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гонки Формула-1 Льюис Хэмилтон

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