Сумасшедшая гонка Формулы-1: пилоты "Феррари" уничтожили друг друга, а выиграл Хэмилтон

Видео, результаты и другие подробности скандального этапа "королевских гонок" в Австрии

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа Формулы-1 в сезоне-2020 – австрийского Гран-при Штирии. Действующий чемпион мира легко защитил свое первое место на стартовой решетке, а затем нарастил и удержал преимущество, добыв свою первую викторию в нынешнем сезоне.

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Вторым на автодроме в Шпильберге финишировал напарник Льюиса Хэмилтона – Валттери Боттас. Третьим стал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который под финиш не сумел сдержать атаки финна на более свежих шинах.

При этом Боттас сохранил лидерство в личном зачете, опережая Хэмилтона на шесть очков. В Кубке конструкторов лидирует их "Мерседес", более чем в два раза опережая ближайших преследователей – "Макларен".

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Отметим, что старт Гран-при Штирии ознаменовался настоящей драмой для пилотов "Феррари" Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля. Уже в самом начале гонки, на первом круге, они столкнулись друг с другом, и повреждения, полученные в аварии, привели к сходу обоих участников инцидента.

В третьем повороте монегаск попытался атаковать Феттеля по внутреннему радиусу, Себастьян сместился в сторону Шарля, автомобили соприкоснулись, в результате машина последнего взлетела над трассой. Леклер повредил днище и переднее антикрыло и снес заднее антикрыло на болиде Феттеля.

Позже Шарль признал свою вину и извинился перед напарником, который, в свою очередь, заявил, что не понял, зачем было атаковать в том моменте.

Формула-1. Общий зачет

1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 43 очка

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 37 очков

3. Ландо Норрис ("Макларен") – 26 очков

4. Шарль Леклер ("Феррари") – 18 очков

5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – 16 очков

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 15 очков

7. Карлос Сайнс ("Макларен") – 13 очков

8. Александер Албон ("Ред Булл") – 12 очков

9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 6 очков

10. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 6 очков

11. Даниэль Риккардо ("Рено") – 4 очка

12. Эстебан Окон ("Рено") – 4 очка

13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 2 очка

14. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1 очко

15. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1 очко

16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 0 очков

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 0 очков

18. Ромен Грожан ("Хаас") – 0 очков

19. Джордж Расселл ("Уильямс") – 0 очков

20. Николас Латифи ("Уильямс") – 0 очков

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Кубок конструкторов

1. "Мерседес" – 80 очков

2. "Макларен" – 39 очков

3. "Рейсинг Пойнт" – 22 очка

4. "Феррари" – 19 очков

5. "Ред Булл" – 17 очков

6. "Рено" – 8 очков

7. "Альфа Таури" – 7 очков

8. "Альфа Ромео" – 2 очка

9. "Хаас" – 0 очков

10. "Уильямс" – 0 очков

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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Напомним, накануне Хэмилтон выиграл экстремальную квалификацию Формулы-1. "Невозможно было рассмотреть, куда едешь", – признался британец, показавший лучшее время под дождем.

Смотреть гонки Формулы-1 можно на сайте Oll.tv

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