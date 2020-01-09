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Вперед, "Матадор": первый двойной выигрыш на "Дакаре" и проблемы российского грузовика

9 января, 13:58

Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший выиграл пятый спецучасток

"Дакар"-2020/Фото DAKAR RALLY

"Дакар"-2020/Фото DAKAR RALLY

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Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший выиграл пятый спецучасток ралли-рейда "Дакар"-2020. Он почти на три минуты опередил ближайшего преследователя, прошлогоднего победителя гонки Нассера Аль-Аттию из Катара. Замкнул тройку француз Стефан Петерансель, который победил на четвертом этапе, а сегодня уступил "Матадору" Сайнсу чуть более шести минут.

Сайнс стал первым пилотом, который выиграл два спецучастка на "Дакаре" 2020 года. В общем зачете внедорожников гонщики расположились в том же порядке, только разрывы между ними увеличились: Сайнс почти на 6 минут опережает Аль-Аттию, а тот в свою очередь почти на 12 минут оторвался от рекордсмена ралли-рейда "Дакар" Петеранселя.

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Австралиец Тоби Прайс показал лучшее время среди мотогонщиков, второй был чилиец Пабло Кинтанилья, отставший на 1 минуту 12 секунд, а замкнул тройку американец Эндрю Шорт. У лидера ралли Рикки Брабека четвертое время – он уступив Прайсу чуть более трех минут, но это не помешало ему остаться во главе общего зачета. По итогам пяти дней его отрыв от австралийца составляет 9 минут 6 секунд. Ранее мы писали, что на третьем этапе "Дакара"-2020 разбился мотоциклист.

Российский экипаж Эдуарда Николаева из команды "КАМАЗ-мастер", который на "Дакаре"-2020 выступает в зачете грузовиков, остановился на дистанции пятого спецучастка из-за проблем с двигателем – Николаев встал на 165-м километре. Ремонт может занять два-три часа.

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ралли автоспорт ралли Дакар Карлос Сайнс

Источник: Сегодня|Спорт

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