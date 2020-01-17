В Саудовской Аравии завершился исторический "Дакар": список победителей

Карлос Сайнс вместе с командой празднует победу на "Дакаре" / Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

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В Саудовской Аравии завершился ралли рейд "Дакар"-2020, который впервые проходил по территории этой страны. Ранее мы писали, что последний этап "Дакара" сократили из-за строительства трубопровода. В зачете внедорожников победителем стал испанский гонщик Карлос Сацйнс. На последнем этапе он стал только шестым, но в генеральной классификации опередил ближайшего преследователя катарца Нассера Аль-Аттия более, чем на шесть минут.

Дебютант "Дакара" двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо завершил гонку на 13-м месте в общем зачете с отставанием от победителя в 4 часа и 42 минуты. На 10-м этапе Алонсо попал в жуткую аварию.

Для Сайнса эта победа стала третьей в "Дакаре". Прежде он выигрывал в 2010 году с Volkswagen и в 2018-м с Peugeot, а теперь сделал это за рулем Mini.

Среди мотоциклистов лучшим стал американец Рики Брабек. Заключительный этап выиграл Хосе Игнасио Корнехо, Брабек отстал от него на 53 секунды, но опередил Пабло Кинтанилью и увеличил отрыв от него в генералке до 16 минут. Брабек стал первым американским мотоциклистом, отпраздновавшим победу на "Дакаре" с 1989 года. Ранее мы писали, что врачи борются за жизнь другого мотоциклиста. Его сердце не билось 10 минут, но медикам удалось сотворить чудо.

На "Дакаре" погиб мотоциклист Паулу Гонсалвеш:

Паулу Гонсалвеш погиб во время "Дакар"-2020

В зачете грузовиков первое место занял Дмитрий Каргинов. Он победил на "Дакаре" во второй раз в карьере. Следом за ним в общем зачете финишировал другой КамАЗ под управлением Антона Шибалова, а третье место занял белорус Сергей Вязович.

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