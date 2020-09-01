Во время второй волны коронавируса в Турции хотят собрать на трибунах 100 000 зрителей

В 2020 году в календарь Формулы-1 вернется Гран-при Турции, которого не было в расписании чемпионата с 2011 года. И организаторы этого этапа строят очень смелые планы, учитывая новую волну коронавируса в Европе. Промоутеры стамбульского Гран-при рассчитывают, что соревнование посетят до 100 тысяч зрителей. Ранее Хэмилтон стал победителем предыдущей гонки в Бельгии.

"Мы готовы ко всему. Если ситуация с коронавирусом ухудшится, мы можем провести гонку без зрителей. Но вместимость трибун составляет 220 тысяч человек. Если нам придется закрыть некоторые секторы по требованиям безопасности, все равно гонку смогут посетить 100 тысяч. При этом будет возможным соблюдение правил социального дистанцирования. Как правило, у Формулы-1 есть стандарты и ценовая политика. Но мы не пытаемся получить финансовую выгоду. Нас спонсирует правительство. Стоимость билетов будет 30 лир за день (3,4 евро). Билеты поступят в продажу на следующей неделе", — цитирует главу оргкомитета Гран-при Вурала Ака Motorsportweek.

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Гран-при Турции запланировано на середину ноября, а гонка в Стамбуле пройдет 15-го числа. После этого чемпионат Формулы-1 отправится в Бахрейн и Абу-Даби. Ранее во время этапа в Бельгии полиция ловила по лесу фанатов Ф-1 и развернула автобус из Нидерландов.

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