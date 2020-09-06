Українська
$ 27,69
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Видео жуткой аварии гонщика "Феррари", из-за которой приостановили этап Формулы-1

6 сентября, 20:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Гонщик из Монако Шарль Леклер отделался легкими ушибами, но гонку завершить не смог

Пилот "Феррари" Шарль Леклер попал в аварию во время Гран-при Италии в Формуле-1, где победу отпраздновал Пьер Гасли. На 25-м круге монегасский гонщик не удержал болид на трассе и на большой скорости влетел в заграждение из покрышек. Удар был настолько сильным, что машину отбросило назад. Организаторы гонки вынуждены были приостановить ее, пока специальные службы не убрали болид с трассы.

Реклама

К счастью, сам гонщик не пострадал и самолично покинул поврежденный болид. Тем не менее, он все же прошел медобследование, не выявившее у Шарля повреждений.

Интересно, что в Гран-при Италии не смог финишировать и другой пилот "Феррари" Себастьян Феттель, но того подвели тормоза.

Напомним, что звезда Формулы-1 попал в аварию во время тренировки перед Гран-при Италии. Гонщик "Ред Булл" вылетел с трассы и остановился в гравии перед отбойником.

Реклама

Ранее мы сообщали, что украинский гонщик впервые в истории поднялся на подиум Формулы-4. Для заявки на соревнования Ивану Пеклину нужно было собрать 200 тысяч евро.

Смотрите рейтинг чемпионов Формулы-1:

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Формула-1 гран-при Италии Шарль Леклер феррари

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За чем следить болельщику на выходных: от боя украинца за титул в США до нашего десанта в Бельгии
За чем следить болельщику на выходных: от боя украинца за титул в США до нашего десанта в БельгииДругие
Во время второй волны коронавируса в Турции хотят собрать на трибунах 100 000 зрителей
Во время второй волны коронавируса в Турции хотят собрать на трибунах 100 000 зрителейФормула-1
Автогонщик Формулы-1 едва не намотал на колесо неосторожную белку
Автогонщик Формулы-1 едва не намотал на колесо неосторожную белкуФормула-1
Звезда Формулы-1 попал в аварию во время тренировки перед Гран-при Италии
Звезда Формулы-1 попал в аварию во время тренировки перед Гран-при ИталииФормула-1
Полиция ловила по лесу фанатов Формулы-1 и развернула целый автобус из Нидерландов
Полиция ловила по лесу фанатов Формулы-1 и развернула целый автобус из НидерландовФормула-1
Хэмилтон с рекордом трассы выиграл квалификацию Гран-при Италии: видео
Хэмилтон с рекордом трассы выиграл квалификацию Гран-при Италии: видеоФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять