Видео жуткой аварии гонщика "Феррари", из-за которой приостановили этап Формулы-1

Пилот "Феррари" Шарль Леклер попал в аварию во время Гран-при Италии в Формуле-1, где победу отпраздновал Пьер Гасли. На 25-м круге монегасский гонщик не удержал болид на трассе и на большой скорости влетел в заграждение из покрышек. Удар был настолько сильным, что машину отбросило назад. Организаторы гонки вынуждены были приостановить ее, пока специальные службы не убрали болид с трассы.
К счастью, сам гонщик не пострадал и самолично покинул поврежденный болид. Тем не менее, он все же прошел медобследование, не выявившее у Шарля повреждений.
Интересно, что в Гран-при Италии не смог финишировать и другой пилот "Феррари" Себастьян Феттель, но того подвели тормоза.
Напомним, что звезда Формулы-1 попал в аварию во время тренировки перед Гран-при Италии. Гонщик "Ред Булл" вылетел с трассы и остановился в гравии перед отбойником.
Ранее мы сообщали, что украинский гонщик впервые в истории поднялся на подиум Формулы-4. Для заявки на соревнования Ивану Пеклину нужно было собрать 200 тысяч евро.
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