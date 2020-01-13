Жуткое зрелище: грузовик на полном ходу переехал внедорожник на "Дакаре"

Во время шестого этапа ралли-рейда "Дакар" грузовик команды Mammoet Rallysport под управлением нидерландца Мартина ван ден Бринка переехал внедорожник Ultimate Dakar Томаша Оуредничека, разворотив его до неузнаваемости. Инцидент произошел за четыре километра до финиша. Чешский гонщик застрял на в песках перед подъемом на дюну, пока он пытался выбраться из песков, его догнал грузовик нидерландца. Ранее мы писали, что у мотоциклиста после падения остановилось сердце – это первая смерть на "Дакар"-2020.

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Вид из кабины грузовика:

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Но в момент, когда ван ден Бринк должен был проскочить мимо автомобиля Оуредничека, тот резко сорвался с места и заехал прямо под колеса грузовика. В итоге на передней части "Форда" не осталось живого места. Грузовик развернулся проверить, все ли в порядке с экипажем и только после этого продолжил гонку. К слову, чех все же сумел финишировать на буксире (60-е место) и продолжает борьбу на "Дакаре".

Нидерландец сообщил стюардам о случившемся, но после разбора инцидента организаторы не стали его штрафовать, посчитав, что больше виноват в инциденте как раз пострадавший. Ранее мы писали, что гонщики "Дакара" доставали из пустынных ущелий перевернутые авто конкурентов.

Гонщики же после финиша обсудили инцидент и пришли к мнению, что авария стала случайностью. Ван ден Бринк даже прислал чеху своих механиков, чтобы побыстрее восстановить машину. Уже на седьмом этапе Оуредничек был 28-м. Ранее мы писали, что восьмой этап "Дакара" отменен из-за смерти мотоциклиста. На старт гонки не выйдут мотоциклы и квадроциклы.

На "Дакаре" погиб мотоциклист Паулу Гонсалвеш:

Паулу Гонсалвеш погиб во время "Дакар"-2020

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