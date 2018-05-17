110-килограммового российского хоккеиста вывозят на матчи ЧМ на тележке

Тренер сборной признался, что сам такое в первый раз видит

Вратаря сборной России Василия Кошечкина перед третьим периодом матча чемпионата мира 2018 года против Швеции вывезли из раздевалки команды на тележке. Несмотря на все ухищрения Россия проиграла Швеции (1:3) и заняла второе место в группе А. Уже сегодня в плей-офф ЧМ по хоккею Россия сыграет с Канадой, а Швеция померится силами с Латвией.

Также сегодня сыграют США с Чехией и Финляндия со Швейцарией. Все матчи можно будет увидеть в прямой трансляции на нашем сайте.

Главный тренер команды Илья Воробьев объяснил курьез с голкипером: "Это из-за того, что нам до раздевалки очень далеко. Площадку приходится обходить, потому что проход ближний к нам открывать отказываются. Говорят, что, если открыть, лед на площадке вообще растает. А у Василия вес 110 килограммов плюс амуниция. Тяжело ему. Вот и решили его возить. Я такое сам впервые в жизни вижу".

Ранее мы писали, что Беларусь впервые с 2005 года вылетела из элитного дивизиона хоккейного ЧМ. Команда завершила групповой этап без единой победы.

Тренер сборной Беларуси уволился после трех поражений на чемпионате мира. Дэйв Льюис покинул свой пост после поражений от Франции (2:6), Швеции (0:5) и России (0:6)