Бей "Бейбарыс", чтобы другие боялись: первая победа "Донбасса" на Континентальном кубке в Польше

ХК "Донбасс" благодарит болельщиков / Фото: ХК "Донбасс"

Сегодня, 16-го ноября в польском Кракове во второй игровой день полуфинального турнира Континентального кубка IIHF чемпион Украины донецкий "Донбасс" уложил на лопатки чемпиона Казахстана атырауский "Бейбарыс" 5:3. Ранее мы давали расписание и результаты "Донбасса" в третьем раунде Континентального кубка.

В первом туре обе команды проиграли в одну шайбу, но дончане уступили "Неману" уже в овертайме – "Донбасс" забил Трусу трижды, но проиграл. А сильнейшая команда Казахстана упустила ничейный счет на последней минуте игры с "Краковией". С точки зрения продолжения борьбы за победу в группе ни одна из команд не имела права на ошибку, но лучше удалось справиться со своей задачей украинскому коллективу.

После равенства в первом периоде 1:1 "Донбасс" показал хорошую реализацию во втором, выиграв его 3:1, и этот отрезок стал в матче определяющим. Хет-триком у дончан отметился Коренчук. Завтра на турнире украинцы проведут заключительный и решающий поединок с местной "Краковией".

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Континентальный кубок, группа F, 2 тур:

"Бейбарыс" – "Донбасс" 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 – Коренчук – мен. – 12:32, 1:1 – Вишняков (Савенков) – 13:35, 1:2 – Коренчук (Карамнов, Сильницкий) – 21:14, 2:2 – Дерябин – 21:25, 2:3 – Лялька – 23:18, 2:4 – Коренчук (Пангелов-Юлдашев) – 28:34, 3:4 – Макаров (Вишняков, Митряков – бол.) – 50:54, 3:5 – Никифоров – пустые ворота – 58:32.

Также мы писали, что вратаря сборной Чехии по хоккею упекли в психушку: "Наступил очень тяжелый период в жизни".

Смотрите, как "Донбасс" стал чемпионом Украины

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