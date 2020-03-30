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Бильярдный удар с разворота: вспоминаем яркие моменты остановленного карантином чемпионата

30 марта, 12:20

Алексей Андрейцев

Форвард "Ледяных Волков" Сергей Микульчик технично прошил ворота харьковчан в первом матче сезона

Украинская хоккейная лига в условиях карантина и отмены всех спортивных соревнований в стране продолжает вспоминать яркие моменты сезона 2019/20 – от техничных шайб и мощных драк до невероятных побед и красочных эмоций.

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Сегодня УХЛ предлагает вновь насладиться отличным точным броском с разворота от одного из лидеров "Ледяных Волков" Сергея Микульчика в первом матче сезона.

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Казалось бы, что голкипер "Динамо" Владислав Вязовов уже справился с атакой и отбил шайбу на своем пятаке, однако нападающий киевлян выехал из-за ворот противника, словил шайбу и с разворота красиво прошил ворота "динамовцев".

Напомним, что ранее мы показали самые красивые голы четвертьфиналов УХЛ. Туда попали обманные финты, красивые девятки и удачные добивания стартового раунда плей-офф чемпионата Украины.

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Смотрите, как украинские спортсмены тренируются в домашних условиях на карантине. Олимпийцы присоединились к акции #тренуйсявдома

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Источник: УХЛ

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