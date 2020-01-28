Догнали! Хоккеисты "Донбасса" разобрались с "Волками" в чемпионате Украины и настигли "Днепр"

Во втором матче вторника "Белый Барс" разгромил в гостях "Динамо"

"Донбасс" разобрался с "Ледяными волками" / Фото: ХК "Донбасс"

Обе сегодняшние встречи Украинской хоккейной лиги завершились убедительными победами фаворитов. "Донбасс", занимавший третье место в чемпионате страны, справился-таки в Дружковке с "Ледяными волками" – 4:1. Хотя в первом периоде гости из Киева сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности – 0:0. К слову, смотрите лучший гол 31-го тура в УХЛ.

Эта победа позволила подопечным Сергея Витера наконец догнать в турнирной таблице "Днепр". Обе команды набрали по 65 очков, но херсонцы пока еще занимают вторую строчку по дополнительным показателям. Правда, у "Донбасса" есть одна игра в запасе.

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В другой встрече вторника "Белый Барс" в Харькове не пощадил "Динамо" – 12:2. Коллектив из Белой Церкви держится на четвертой позиции, динамовцы – на последней, шестой. Напомним, в минувший игровой день "Белый Барс" сенсационно обыграл "Кременчуг" – лидера чемпионата Украины, причем не пропустив ни шайбы.

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В среду в Кременчуге состоится центральный поединок 32-го тура: хозяева примут "Днепр" из Херсона.

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