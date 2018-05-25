"Донбасс" подал заявку на участие в Украинской хоккейной лиге

Хоккейный клуб "Донбасс" направил в адрес Украинской хоккейной лиги заявку на участие в будущем сезоне УХЛ. Дончане стали третьим клубом, подавшим соответствующие документы на участие в сезоне.

Ранее соответствующие заявки в адрес УХЛ прислали бронзовый призер минувшего сезона "Белый Барс", а также двукратный вице-чемпион "Кременчук". Отметим, что предстоящий сезон станет третьим для Украинской хоккейной лиги.

Напомним, что прием заявок от команд продлится до 31 мая – клубам необходимо направить в Лигу гарантийное письмо по установленной Лигой форме с намерением об участии, после чего подписать договор на участие в чемпионате, а также выполнить другие необходимые финансовые и технические условия.

В первом сезоне УХЛ чемпионом стал "Донбасс", серебряным призером – ХК "Кременчук", а "бронза" досталась "Кривбассу". В сезоне-2017/18 золотые медали вновь достались донецкому клубу, серебро – "горожанам", а обладателями бронзовых медалей первенства стали "Белый Барс" и МХК "Динамо" из Харькова.

Ранее мы подводили итоги регулярного чемпионата УХЛ: 965 шайб, чехарда в Броварах и рекордная серия.

Кстати, на днях завершился чемпионат мира в топ-дивизионе, золотые медали выиграла сборная Швеции.