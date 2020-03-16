Два хоккейных клуба отказались от дальнейшего участия в чемпионате России

Два иностранных клуба решили сняться с открытого чемпионата России – Континентальной хоккейной лиги. Причина – пандемия коронавируса, которая влияет на многие мероприятия во всем мире. К слову, коронавирус обнаружили у тренера знаменитой хоккейной команды.

Сначала кардинальное решение приняли в финском "Йокерите". Руководство клуба выступило с официальным заявлением об отказе от продолжения участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса:

"Исключительные времена требуют исключительных мер. Здоровье и благополучие людей и нашего общества первостепенны, и "Йокерит" готов взять ответственность на себя. Мы все вместе пришли к этому решению в ходе обсуждений с нашими врачами и игроками. Это очень тяжелое, но необходимое решение".

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А сегодня пришла информация и из Казахстана. Интересно, что руководители "Барыса" сами приняли решение и лишь затем сообщили его хоккеистам. При этом многие игроки с ним не согласились и рвутся продолжить выступление в турнире. В КХЛ сейчас проходит плей-офф – розыгрыш Кубка Гагарина. И "Йокерит", и "Барыс" прошли первый раунд – 1/8 финала.

Узнайте, что хоккеист "Барыса" хотел бы сразиться с коронавирусом.

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