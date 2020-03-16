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Известный хоккеист хотел бы выйти в ринг против коронавируса: "Я бы указал ему на его место"

16 марта, 12:27

Богдан Юрков

"Если бы COVID-19 материализовался, я бы с удовольствием с ним подрался", - говорит Дамир Рыспаев

Казахстанский хоккеист "Барыса" из Нур-Султана тафгай Дамир Рыспаев прокомментировал меры, введенные в его стране для борьбы с распространением коронавируса. При этом Рыспаев, известный своими драками на льду, заявил и о готовности подраться с COVID-19, представься ему такая возможность. Отметим, что сегодня "Барыс" в связи с ситуацией с коронавирусом отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

"У меня все супер, – заявил Дамир Рыспаев. – Конечно, у нас в Казахстане есть определенные ограничения, как и везде. Это касается массовых мероприятий, заведений, торговых центров, школ, университетов. Все – дома. Но никакой паники нет. Все живут сегодняшним днем, стараются побыть с родными. Если бы коронавирус материализовался, я бы с удовольствием вышел с ним на ринг. Я бы указал ему на его место, он бы так сильно не возбудился и не донимал людей. Жаль, что он нематериален"

Смотрите, как дерется на льду Дамир Рыспаев

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хоккей КХЛ Барыс Астана коронавирус Дамир Рыспаев

Источник: Championat.ru

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