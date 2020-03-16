Коронавирус обнаружили у тренера знаменитой хоккейной команды

У главного тренера хоккейного швейцарского клуба "Биль", экс-игрока "Оттавы" финна Антти Торманена обнаружен коронавирус, сообщается в командном Twitter. В данный момент 49-летний специалист чувствует себя хорошо и находится на домашнем карантине.
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На двухнедельный карантин также отправлены все сотрудники клуба. Кроме того, тренировочный центр "Биля", 3-кратного чемпиона Швейцарии, закрыт. Отметим, что из-за распространения коронавируса нынешний чемпионат Швейцарии по хоккею был завершен досрочно. "Биль" расположился на пятой строчке в турнирной таблице первенства. Чемпионом-2020 признан клуб "Цюрих Лайонс".
Ранее мы сообщали, что в украинском хоккее отказались от рукопожатий из-за коронавируса. Вместо этого после поединка херсонского "Днепра" и харьковского "Динамо" игроки обменялись "ударчиками" крага в крагу.
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Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него во всем мире скончалось более 6,5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся 170 тысяч, излечилось более 70 тысяч человек.
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