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Коронавирус обнаружили у тренера знаменитой хоккейной команды

16 марта, 08:05

Богдан Юрков

Все сотрудники швейцарского "Биля", как и заразившийся Антти Торманен, отправлены на двухнедельный карантин

У главного тренера хоккейного швейцарского клуба "Биль", экс-игрока "Оттавы" финна Антти Торманена обнаружен коронавирус, сообщается в командном Twitter. В данный момент 49-летний специалист чувствует себя хорошо и находится на домашнем карантине.

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На двухнедельный карантин также отправлены все сотрудники клуба. Кроме того, тренировочный центр "Биля", 3-кратного чемпиона Швейцарии, закрыт. Отметим, что из-за распространения коронавируса нынешний чемпионат Швейцарии по хоккею был завершен досрочно. "Биль" расположился на пятой строчке в турнирной таблице первенства. Чемпионом-2020 признан клуб "Цюрих Лайонс".

Антти Торманен

Антти Торманен / Фото: Getty Images

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Ранее мы сообщали, что в украинском хоккее отказались от рукопожатий из-за коронавируса. Вместо этого после поединка херсонского "Днепра" и харьковского "Динамо" игроки обменялись "ударчиками" крага в крагу.

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Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него во всем мире скончалось более 6,5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся 170 тысяч, излечилось более 70 тысяч человек.

Смотрите сюжет о звезде, у которой также обнаружили коронавирус

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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хоккей чемпионат Швейцарии коронавирус Антти Торманен

Источник: Сегодня|Спорт

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