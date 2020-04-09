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"Трупы складывают друг на друга": российский хоккеист рассказал об ужасах коронавируса

9 апреля, 21:55

Александр Трикиша

Игрок клуба НХЛ рассказал о ситуации с коронавирусом в США

Российский форвард клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин, находящийся в США, рассказал о тяжелой ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса. Ранее мы писали, что пятеро хоккеистов клуба НХЛ "Оттава Сенаторс" побороли коронавирус.

"В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа, в Манхэттене все сжато. Там трупов привозят даже в их знаменитый центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк.

Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга, – это кошмар", – рассказал Малкин.

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Ранее мы писали, что врач предложил превратить ледовые арены в морги. Сейчас время сосредоточиться на единственной главной цели – борьбе с коронавирусом, считает Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи Алан Драммонд.

Напомним, что 100 лет назад эпидемия помешала определить победителя Кубка Стэнли. В этом году пандемия, но уже коронавируса, может второй раз в истории оставить НХЛ без победителя.

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хоккей НХЛ Евгений Малкин коронавирус Питтсбург Пингвинз

Источники: Советский спорт , Сегодня|Спорт

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