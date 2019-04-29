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Глава Федерации хоккея Литвы вышел на матч чемпионата мира и забил шайбу в ворота Беларуси

29 апреля, 17:17

Президент литовской федерации хоккея Дайнюс Зубрус, завершивший карьеру три года назад, отметился забитой шайбой на ЧМ-2019

Дайнюс Зубрус завершил клубную карьеру в 2016 году
Дайнюс Зубрус завершил клубную карьеру в 2016 году. Фото: Getty Images

Сборная Беларуси победила Литву в стартовом матче первого дивизиона чемпионата мира 2019 года со счетом 4:3. Турнир проходит в Казахстане. Примечательно, что вторую шайбу Литвы забросил действующий президент Федерации хоккея страны Дайнюс Зубрус. Он завершил клубную карьеру еще в 2016 году, а год назад он уже принимал участие в чемпионате мира.

Зубрус всю профессиональную карьеру провел в Северной Америке (кроме локаутного сезона-2004/05). В НХЛ он защищал цвета "Филадельфии", "Монреаля", "Вашингтона", "Баффало", "Нью-Джерси" и "Сан-Хосе". Сезон-2004/05 он провел в "Ладе".

Напомним, что ранее сборная Украины стартовала с поражения на чемпионате мира в Дивизионе 1В. В Эстонии наша команда уступила сборной Японии со счетом 2:3. Напомним, помимо сборных Украины, Японии и Эстонии, за единственную путевку во второй по силе дивизион сражаются национальные команды Польши, Голландии и Румынии.

Как сообщалось ранее, звезда сборной Канады Сидни Кросби отказался ехать на чемпионат мира по хоккею. Нападающий "Питтсбурга" решил отдохнуть вместо поездки на мировое первенство.

Также сообщалось, что звезды российского хоккея устроили драку в матче НХЛ. В результате драки игрок "Каролины" получил сотрясение мозга.

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Тег чемпионат мира, хоккеист, сборная Беларуси по хоккею

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Сегодня|Спорт

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