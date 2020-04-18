Хоккеист против баскетболиста: онлайн-трансляция баттла "Без клюшек"

В связи с карантинными мерами перевернулся привычный устрой жизни, а почти весь спортивный мир был вынужден приостановить или завершить свои чемпионаты. Однако, это не мешает с пользой проводить время даже сидя на карантине. Украинская хоккейная лига перенесла спортивные баталии в онлайн, запустив цикл онлайн-шоу "Без клюшек".

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А поскольку онлайн – это безграничный формат, то на поле боя могут сходиться не только хоккеисты из разных команд, но представители совершенно разных видов спорта. В субботу состоится второй за два дня онлайн-баттл между хоккеем и баскетболом. На этот раз в битве сойдутся защитник ХК "Кременчук" Александр Боевых и форвард БК "Черкасские Мавпы" Александр Кобец. Отметим, что ранее после онлайн-битвы хоккеиста и представителя американского футбола спортсменам пришлось выполнять необычные задания друг друга.

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Не выходя из дома, спортсмены не только определят сильнейшего в шутках и эрудиции, но и пообщаются с болельщиками, ответив на все их вопросы. Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире с 19:00

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