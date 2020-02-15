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Хоккеисту, потерявшему сознание во время матча, вживили специальный прибор для сердца

15 февраля, 10:01

Знаменитый хоккеист перенес сердечный приступ во время матча "Анахайм" - "Сент-Луис"

Джей Боумистер

Джей Боумистер / Фото: Getty Images

Защитник клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Джей Боумистер, который во время матча с "Анахайм Дакс" был госпитализирован с сердечным приступом, перенес процедуру имплантации кардиовертера-дефибриллятора. Сообщается, что данный прибор предназначен для нормализации ритма сердца.

Подробности о состоянии 36-летнего хоккеиста станут известны в начале следующей недели. Напомним, что во время матча Боумистер, находясь на скамейке запасных, упал и потерял сознание. Затем он был доставлен в больницу, где ему диагностировали сердечный приступ.

12 февраля встреча "Анахайм" – "Сент-Луис" была прервана в первом периоде при счете 1:1. Игра перенесена на более поздний срок.

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Боумистер провел 1240 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 424 (88+336) очка. Он является обладателем Кубка Стэнли. Выступая за сборную Канады, Боумистер завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2014 года. Также защитник по два раза выигрывал чемпионат мира (2003, 2004) и Кубок мира (2004, 2016).

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хоккей НХЛ Сент-Луис Блюз Джей Боумистер

Источник: Sportbox

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