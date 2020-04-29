Хоккеисты сразятся без клюшек и онлайн: прямая трансляция интернет-битвы

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Украины по хоккею пришлось остановить после четвертьфиналов, и сезон планируется доиграть в сентябре – перед стартом следующего. Украинская хоккейная лига на карантине перенесла спортивные баталии в онлайн, позволяя соревноваться между собой как игрокам УХЛ, так и представителям других видов спорта. Уже несколько недель подряд болельщики проводят время на карантине весело и с пользой вместе с онлайн-шоу "Без клюшек".
Читайте также: Коронавирус или спорт – кто побеждает? Онлайн-трансляция
В среду состоится очередной онлайн-баттл между игроками украинских хоккейных клубов. На этот раз в битве сойдутся форвард херсонского "Днепра" Денис Василенков и защитник "Донбасса" Филипп Пангелов-Юлдашев. Проводить баттл будет постоянный ведущий программы Иван Унку.
Шоу будет доступно в прямом эфире с 19:00 29 апреля.
Ранее стало известно, когда в Украину вернется хоккей: в УХЛ назвали даты плей-офф, остановленного коронавирусом. В чемпионате Украины доиграют плей-офф перед стартом нового сезона – в сентябре.
Смотрите тренировку от невесты Криштиану Роналду – очаровательной Джорджины Родригес:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк