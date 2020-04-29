Хоккеисты сразятся без клюшек и онлайн: прямая трансляция интернет-битвы

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Украины по хоккею пришлось остановить после четвертьфиналов, и сезон планируется доиграть в сентябре – перед стартом следующего. Украинская хоккейная лига на карантине перенесла спортивные баталии в онлайн, позволяя соревноваться между собой как игрокам УХЛ, так и представителям других видов спорта. Уже несколько недель подряд болельщики проводят время на карантине весело и с пользой вместе с онлайн-шоу "Без клюшек".

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В среду состоится очередной онлайн-баттл между игроками украинских хоккейных клубов. На этот раз в битве сойдутся форвард херсонского "Днепра" Денис Василенков и защитник "Донбасса" Филипп Пангелов-Юлдашев. Проводить баттл будет постоянный ведущий программы Иван Унку.

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Шоу будет доступно в прямом эфире с 19:00 29 апреля.

Ранее стало известно, когда в Украину вернется хоккей: в УХЛ назвали даты плей-офф, остановленного коронавирусом. В чемпионате Украины доиграют плей-офф перед стартом нового сезона – в сентябре.

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