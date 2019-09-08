Хоккейный клуб "Донбасс" добыл две "сухие" победы в Кубке Донбасса

ХК "Донбасс" был сильнее Кременчука и Земгале

ХК Донбасс / Фото: ХК "Донбасс"

В Дружковке стартовал восьмой розыгрыш традиционного предсезонного турнира Donbass Open Cup. В первом матче соревнований "Донбасс" обыграл "Кременчук" со счетом 2:0. Ранее, первоклассники Донбасса получили от хоккеистов ранцы с подарками.

Под конец первой половины Виталий Кирющенков отдал передачу из-за ворот, а Севастьян Карпенко поразил ворота Вячеслава Новицкого.

Позже, хозяева остались в меньшинстве, но благодаря Виталию Ляльке и Илье Коренчуку смогли удвоить преимущество своей команды.

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На следующий день хозяевам турнира противостоял действующие обладатели трофея – латвийский "Земгале". В этом поединке хозяева обыграли своего соперника со счетом 3:0.

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Александр Яковлев реализовал большинство и забил первую шайбу на 12 минуте встречи. Реализация большинства не подвела команду Сергея Витера и во второй трети игры. Быстрый перепас Никифорова и Яковлева в чужой зоне завершился точным броском Ивана Рыбчика. А капитан хозяев Виктор Захаров поставил точку в матче, результативно завершив одну из контратак.

Отметим, что недавно лучший хоккейный клуб Украины представил своего талисмана. Маскотом ХК "Донбасс" стала птица счастья – снегирь. Имя талисману дадут болельщики команды. Автору имени-победителя обещан игровой свитер хоккейного клуба.

Ранее мы писали, что школа ХК "Донбасс" пополнилась юными новобранцами.

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