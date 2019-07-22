Школа ХК "Донбасс" пополнилась юными новобранцами

Более 1000 начинающих спортсменов посвятили в хоккеисты

В Дружковке в Донецкой области Более 1000 начинающих спортсменов посвятили в хоккеисты. Юноши получили персональную амуницию.

На церемонию посвящения новобранцы хоккейного клуба "Донбасс" вышли под всеобщие аплодисменты. В крупнейшей в Украине спортивной школе в этом году учится более тысячи детей.

"Я получил уже много подарков и хожу заниматься уже 4 месяца, мне очень нравится ходить на хоккей"", – говорит воспитанник ХК "Донбасс" Арсений.

Среди подарков: рюкзак, вмещающий форму, которая пока для новичков великовата. На посвящение в хоккеисты юноши идут со всей серьезностью, на которую только способны. Ведь принимают их в большой спорт кумиры, звезды хоккейного клуба "Донбасс".

"Это лучшая в Украине школа – хоккейного клуба "Донбасс". Это полезно будет детям, в первую очередь для здоровья. Условия здесь отличные. Ребят, насколько я знаю, и кормят, и возят на разные турниры. Не у каждой школы есть такая возможность", – говорит вратарь ХК "Донбасс" Богдан Дьяченко.

К Дружковки юные спортсмены приезжают из десятков городов Донбасса. Даже из тех, которые граничат с передовой.

"Мы сами из Авдеевки, поэтому надеемся, что это будет сближать детей, коллектив. Надеемся, что мальчик возмужает и все будет отлично", – говорит житель Авдеевки Денис.

Юношей на тренировку в Дружковку подвозят бесплатно. И за обучение деньги не берут. Президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников убежден: детский спорт в Украине требует особого внимания со стороны государства.

"У нас есть хоккеисты, которые, несмотря на юный возраст, уже являются известными. Богдан Дьяченко – вратарь сборной Украины, Даниил Шабаров, который играет в питерском "СКА", Вадим Мазур, Андрей Григорьев, Игорь Мережко, Станислав Ордынский, Денис Мостовой, Василий-Юрий Качан, Никита Олейник. Я хотел бы, чтобы вы выросли успешными, здоровыми и сильными людьми", – обратился к юным спортсменам президент ХК "Донбасс" Борис Колесников.

Спортивная школа хоккейного клуба "Донбасс" – самая многочисленная в Украине. А в этом году хоккейный клуб уже в седьмой раз стал победителем чемпионата Украины по хоккею, подтвердив, что "Донбассу" нет равных.

Ране мы писали, что капитан "Донбасса" признан cамым полезным игроком плей-офф Украинской хоккейной лиги. Захаров 10 матчах набрал 16 очков и стал лучшим бомбардиром второго этапа чемпионата УХЛ.

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