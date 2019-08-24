"Кокаин жрал и Кубок Стэнли выиграл": чиновникам России устроили разнос из-за выступления наркомана на ЧМ

Евгений Кузнецов / Фото: Getty Images

Известный хоккейный тренер Геннадий Курдин, воспитавший Никиту Кучерова, Никиту Гусева и Игоря Ожиганова, прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию нападающего сборной России Евгения Кузнецова. Напомним, звезду российского хоккея поймали на кокаине. Обладатель Кубка Стэнли "погорел" на допинг-пробе, взятой во время недавнего, бронзового для РФ, чемпионата мира.

"Наверное, это плохо. Такой публичный человек попался на кокаине… Его ставили в пример, о нем было много хорошей прессы. Представляете, какой это пример для молодежи? Какая это глупость! Это не глупость, у человека крыша поехала, – сокрушается Геннадий Курдин. – Это хуже, чем алкоголизм! Ему лечиться надо. Мне не понравилась позиция руководства Федерации хоккея России, которое заявило, что у них все под контролем. Как же тогда человек играет на чемпионате мира, если у них все под контролем? Они что, ничего не видели? Меня это возмутило. Как же такое произошло? Евгению надо было помочь, поговорить, на лечение отправить. Я слышал, что он был неадекватным, что снотворного по шесть-семь таблеток заглатывал. Все это неправильно. А руководителям нужно было вовремя ему помочь".

Примечательно, что в мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок.

"Еще раз повторюсь, для подрастающего поколения это плохой пример. Молодые хоккеисты сейчас могут сказать: "Вон Кузнецов кокаин жрал и Кубок Стэнли выиграл!" А кто-то скажет, что это помогает… Люди, которые продают этот кокаин, так и скажут, что, мол, мы Кузнецова кормили им, и посмотрите, каким хоккеистом он стал. Он же расслабляет, помогает. Моя точка зрения состоит в том, что человека надо лечить", – цитирует тренера Геннадия Курдина AllHockey.ru.

За последнее время это уже далеко не первый допинг-скандал с участием спортсменов РФ. Накануне российский атлет получил восемь лет дисквалификации. Столь строгое наказание вызвано тем, что ходок Сергей Бакулин уже во второй раз в карьере попался на употреблении запрещенных препаратов.

Также мы писали, что всех шокировала допинг-проба баскетболиста: спортсмен оказался беременным. В ходе расследования выяснилось, что американец Ди Джей Купер подменил анализ и в качестве биологического материала принес мочу женщины. Подлог раскрылся после того, как в пробах мочи был найден гормон, вырабатывающийся в организме только беременных.

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