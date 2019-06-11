Назначен новый главный тренер сборной Украины по хоккею

Сергей Витер будет совмещать работу в сборной и "Донбассе"

Сергей Витер. Фото: ХК "Донбасс"

Главный тренер "Донбасса" Сергей Витер возглавил сборную Украины. На этом посту 44-летний специалист заменил Андрея Срюбко, под руководством которого "сине-желтые" заняли пятое место на чемпионате мира в Дивизионе IB.

Первый матч у руля национальной команды Витер проведет 6 ноября. Он будет совмещать работу в "Донбассе" и сборной Украины.

Соперники основной сборной Украины на ЧМ-2020: Литва, Польша, Япония, Эстония, Сербия.

Ранее мы писали, что ХК "Донбасс" подписал контракт с сыном известного украинского хоккеиста. Защитник Филипп Пангелов-Юлдашев провел прошлый сезон в Самаре. А этой весной дебютировал в национальной сборной Украины.

Напомним, что женская сборная Украины со стопроцентным результатом закончила отбор в Дивизион II В чемпионата мира. Наша команда удачно дебютировала на мировом первенстве, сходу повысившись в классе.

На днях стало известно, что пять команд подали заявки на участие в чемпионате Украины по хоккею. Это "Донбасс", "Днепр", "Кременчук", "Белый Барс" и новичок – ХК "Мариуполь".

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