Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости хоккея

Назначен новый главный тренер сборной Украины по хоккею

11 июня, 18:41

Сергей Витер будет совмещать работу в сборной и "Донбассе"

Сергей Витер
Сергей Витер. Фото: ХК "Донбасс"

Главный тренер "Донбасса" Сергей Витер возглавил сборную Украины. На этом посту 44-летний специалист заменил Андрея Срюбко, под руководством которого "сине-желтые" заняли пятое место на чемпионате мира в Дивизионе IB.

Первый матч у руля национальной команды Витер проведет 6 ноября. Он будет совмещать работу в "Донбассе" и сборной Украины.

Соперники основной сборной Украины на ЧМ-2020: Литва, Польша, Япония, Эстония, Сербия.

Ранее мы писали, что ХК "Донбасс" подписал контракт с сыном известного украинского хоккеиста. Защитник Филипп Пангелов-Юлдашев провел прошлый сезон в Самаре. А этой весной дебютировал в национальной сборной Украины.

Напомним, что женская сборная Украины со стопроцентным результатом закончила отбор в Дивизион II В чемпионата мира. Наша команда удачно дебютировала на мировом первенстве, сходу повысившись в классе.

На днях стало известно, что пять команд подали заявки на участие в чемпионате Украины по хоккею. Это "Донбасс", "Днепр", "Кременчук", "Белый Барс" и новичок – ХК "Мариуполь".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег хоккей, сборная Украины по хоккею, Сергей Витер

Вы сейчас просматриваете новость " Назначен новый главный тренер сборной Украины по хоккею". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ХК "Донбасс"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Почему желтеют листья у чеснока

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

6 привычек, которые программируют на бедность

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Названы вызывающие преждевременную смерть продукты

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Когда же на Донбассе закончится война: Даты и варианты

Ученые раскрыли пищевую тайну Средневековья

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Официально: Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

Сегодня, 11:07

Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе

Бронируем билеты на Евро-2020: Украина победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам"

Вчера, 23:43

Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского

Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора Евро-2020

Вчера, 21:06

Список трансляций игры на "Арене Львов" на ТВ и в интернете

Португалия – Голландия: где смотреть онлайн финала Лиги наций

9 июня, 21:30

Список трансляций решающего матча Лиги наций в Португалии

Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

9 июня, 09:19

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь