Не время для спорта: врач предложил превратить ледовые арены в морги

Сейчас время сосредоточиться на единственной главной цели - борьбе с коронавирусом

Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи Алан Драммонд считает, что сейчас не время рассуждать о сроках возвращения НХЛ. По его мнению, сейчас следует сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, а арены лучше превратить в морги или госпитали. Ранее мы писали, что легендарный стадион в Бразилии превратили в госпиталь, а Ледовый дворец Мадрида – в морг.

"Всем плевать на это. Сейчас у всего мира есть только одна цель. Как и все, я люблю спорт, но сейчас и вправду не до него. В конце концов, спорт – это развлечение, которое предоставляют нам высокооплачиваемые атлеты, дабы удовлетворить всех нас. Сейчас мы сражаемся за наши жизни, время сосредоточиться на единственной главной цели – борьбе с коронавирусом. Хоккейные арены лучше превратить в морги или госпитали", – приводит журналист Рик Уэстхэд слова Драммонда.

Напомним, что 100 лет назад эпидемия помешала определить победителя Кубка Стэнли. В этом году пандемия, но уже коронавируса, может второй раз в истории оставить НХЛ без победителя.

Кстати, игроки НХЛ придумали, как выкрутиться из ситуации с остановкой сезона из-за коронавируса. Хоккеисты хотят продолжить сезон летом и в августе и сентябре разыграть Кубок Стэнли.

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