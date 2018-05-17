Онлайн матча Финляндия – Швейцария на чемпионате мира по хоккею
Прямая трансляция четвертьфинального поединка хоккейного ЧМ-2018 в Дании
В четверг, 17 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится матч 1/4 финала между сборными Финляндии и Швейцарии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.
Коэффициент букмекеров на исход матча в основное время: победа сборной Финляндии – 1.53, ничья – 4.75, победа команды Швейцарии – 5.00. На итог матча: Финляндия – 1,30, Швейцария – 3,40.
Параллельно с этим матчем проходит другой четвертьфинал ЧМ-2018: смотреть Швеция – Латвия можно на нашем сайте.
Кстати, в дневной сессии уже завершились два матча. В одном из них сборная Канады в овертайме обыграла команду России – 5:4.
Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.
Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 17 мая:
- Россия – Канада – 4:5 ОТ
- США – Чехия – 3:2
- Финляндия – Швейцария – 21:15
- Швеция – Латвия – 21:15
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