Онлайн матча Швеция – Латвия на чемпионате мира по хоккею

В четверг, 17 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится матч 1/4 финала между сборными Швеции и Латвии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Коэффициент букмекеров на исход матча в основное время: победа сборной Швеции – 1.14, ничья – 9.00, победа команды Латвии – 14.50. На итог матча: Швеция – 1,06, Латвия – 8,75.

Параллельно с этим матчем проходит другой четвертьфинал ЧМ-2018: смотреть Финляндия – Швейцария можно на нашем сайте.

Кстати, в дневной сессии уже завершились два матча. В одном из них сборная Канады в овертайме обыграла команду России – 5:4.

Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 17 мая: