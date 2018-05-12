Онлайн матча Канада – Финляндия на чемпионате мира по хоккею

Сегодня, 21:06

Прямая трансляция матча пятого тура группы В хоккейного ЧМ-2018 в Дании


В субботу, 12 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы B между сборными Канады и Финляндии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

В группе В выступают команды США, Канады, Финляндии, Дании, Латвии, Германии, Норвегии и Южной Кореи.

После четырех туров в активе Канады три победы и поражение в овертайме (10 очков), а у финнов три победы и одно поражение в основное время (9 очков).

В параллельном матче в группе А встречаются российские и швейцарские хоккеисты. Смотреть онлайн Россия – Швейцария можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в субботу, 12 мая:

  • Словакия – Швеция – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) ОТ
  • Латвия – Германия – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
  • Австрия – Беларусь – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
  • Дания – Корея – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
  • Россия – Швейцария – 21:15
  • Канада – Финляндия – 21:15

Также в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке пройдет бой Ломаченко – Линарес. На нашем сайте доступен текстовый онлайн поединка украинского боксера за титул в третьей весовой категории.

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Сегодня|Спорт

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