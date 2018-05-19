Онлайн матча Канада – Швейцария на чемпионате мира по хоккею

В субботу, 19 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится матч 1/2 финала между сборными Канады и Швейцарии. Начало встречи – в 20:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Напомним, что в четвертьфинале сборная Канады обыграла Россию. Основное время завершилось вничью, а в овертайме победу вырвали "Кленовые листья". В свою очередь швейцарцы сенсационно переиграли команду Финляндии.

Коэффициент букмекеров на исход сегодняшнего матча в основное время: победа сборной Канады – 1.42, ничья – 6.00, победа команды Швейцарии – 5.25. На итог матча: Канада – 1,25, Швейцария – 3,90.

Кстати, один финалист чемпионата мира уже известен: сборная Швеции разгромила команду США.

Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в субботу, 19 мая: