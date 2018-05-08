Онлайн матча Латвия – Корея на чемпионате мира по хоккею

Вчера, 17:00

Прямая трансляция матча третьего тура группы В хоккейного ЧМ-2018 в Дании


Во вторник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между Латвией и Южной Кореей. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе В, вместе с латвийцами и корейцами, выступают команды США, Дании, Германии, Финляндии и Норвегии.

После разгромного поражения от Финляндии латвийский фанат в знак протеста выбросил на лед кроссовки.Диктор по стадиону попросил зрителей не бросать на площадку посторонние предметы, а фаната попросили покинуть трибуны.

В параллельном матче в группе А сыграют австрийцы и словаки. Австрия – Словакия онлайн будет доступен на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира во вторник, 8 мая:

  • 17:15 Австрия – Словакия
  • 17:15 Корея – Латвия
  • 21:15 Чехия – Швейцария
  • 21:15 Финляндия – Норвегия
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Источник:

Сегодня|Спорт

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