Онлайн матча Швеция – США на чемпионате мира по хоккею

В субботу, 19 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится матч 1/2 финала между сборными Швеции и США. Начало встречи – в 16:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Напомним, что четвертьфиналы не просто сложились для обеих команд. Шведы не без труда обыграли сборную Латвии. Не просто было и команде США в поединке с чехами. Американцы вырвали победу лишь в третьем периоде.

Коэффициент букмекеров на исход сегодняшнего матча в основное время: победа сборной Швеции – 2.05, ничья – 4.33, победа команды США – 2.95. На итог матча: Швеция – 1,65, США – 2,20.

Во втором полуфинальном поединке сегодня вечером сыграют сборные Канады и Швейцарии.

Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в субботу, 19 мая: