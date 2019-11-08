Первая победа тренера "Донбасса" у руля сборной Украины: дома пали эстонцы

"Сине-желтые" снова пропустили в первой же атаке соперника, но проявили характер

Сборная Украины по хоккею / Фото: iihf.com

Сборная Украины по хоккею добыла первую победу на международном турнире Turkish Airlines Baltic Challenge Cup в Таллинне, обыграв команду Эстонии со счетом 3:2. Ранее мы писали, что Сергей Витер начал в сборной с овертайма с Литвой.

Как и в матче против Литвы, украинцы пропустили шайбу в самом начале встречи. Уже второй матч кряду голкипер "сине-желтых" Олег Петров позволил соперникам отличиться после первого же броска по своим воротам. Но еще в первом периоде подопечные Сергея Витера сумели выровнять ситуацию. Дебютным точным броском в свитере национальной сборной отметился Коренчук, поразивший девятку ворот соперника броском от синей линии.

Реклама

Читайте также: Тренер сборной Украины по хоккею проверит двух россиян в Эстонии

Вторая 20-минутка прошла с большим преимуществом хозяев площадки, и голкиперу сборной Украины Петрову приходилось быть постоянно начеку. При такой игре несколько неожиданным стал гол в исполнении Янишевского. В третьем периоде эстонцы продолжили искать пути к нашим воротам, но блестяще на последнем рубеже действовал Петров. А в одной из атак "сине-желтых" Боевых увеличил преимущество Украины. Правда, вскоре Слессаревски сократил отставание в счете, но украинцы сумели сохранить победный результат 3:2 и принести первую победу Сергею Витеру. Мы также сообщали, что "Донбасс" по буллитам выиграл домашний этап Континентального кубка.

Также смотрите, как чемпионат Украины по хоккею на открытых водоемах провели в Тернополе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама