Витер начинает с овертайма с Литвой: сборная Украины по хоккею проиграла в Эстонии

"Сине-желтые" пропустили уже на 26-й секунде, но основное время завершилось 1:1

Сборная Украины по хоккею / Фото: Вадим Шамдан, XSport

Сегодня, 7 ноября сборная Украины по хоккею провела свой первый матч под руководством нового наставника Сергея Витера. На старте международного турнир Turkish Airlines Baltic Challenge Cup в Эстонии "сине-желтые" с минимальной разницей проиграли сборной Литвы 1:2. Ранее мы писали, что тренер сборной Украины по хоккею проверит двух россиян в Эстонии.

Украинцы пропустили уже в первой смене – на 26-й секунде встречи Эдгарас Проценко пробил дебютанта нашей сборной, пока еще российского вратаря херсонского "Днепра" Олега Петрова. Через 12 минут команда Витера восстановила равновесие – Юрий Сильницкий набросил от синей линии, и шайба, зацепив защитника литовцев, улетела за спину Артура Павлюковаса. Во втором периоде из-за удалений украинцам пришлось отбиваться и втроем, но счет на табло не изменился. Засуха сохранилась и в третьей 20-минутке, так что судьбу матча решил овертайм. "Сине-желтые" пытались организовать штурм чужих ворот, но недостаточно остро, а вот Эмилиус Кракаускас своим шансом воспользовался – 1:2.

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Следующий матч на турнире в Эстонии сборная Украины проведет 8 ноября против хозяев.

Ранее мы также рассказывали, что в Киеве прошла презентация юношеского чемпионата мира по хоккею, который в декабре примет Киев.

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